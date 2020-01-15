Ситуация на Донбассе: боевики осуществили 9 обстрелов, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. С начала суток боевики 9 раз обстреляли украинские позиции, вследствие чего один военнослужащий погиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
“В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия”, — говорится в сообщении.
Кроме этого, присутствовала снайперская активность.
Пять обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:
— недалеко от населенного пункта Пески — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
— вблизи Васильевки — из крупнокалиберного пулемета;
— два раза рядом с населенным пунктом Павлополь — с БПЛА противник сбросил 6 гранатометных выстрелов ВОГ-17 калибра 30 мм;
— рядом с Авдеевкой — из снайперской винтовки.
Четыре обстрелы противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:
— вблизи Светлодарска — с миномета калибра 82 мм враг выпустил 2 мины;
— два раза недалеко от населенного пункта Орехово — из артиллерии калибра 152 мм — 6 снарядов, 120-мм миномета — 27 мин;
— рядом с Новотошковское — с миномета калибра 120 мм — 14 мин и автоматических станковых гранатометов.
Сегодня, 15 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.
Напомним, 14 января вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.