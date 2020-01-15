Ситуація на Донбасі: бойовики здійснили 9 обстрілів, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. З початку доби бойовики 9 разів обстріляли українські позиції, внаслідок чого один військовослужбовець загинув. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу штабу ООС.
“Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї”, — сказано у повідомленні.
Окрім цього, була присутня снайперська активність.
П’ять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме:
— неподалік населеного пункту Піски — з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
— поблизу Василівки — з великокаліберного кулемету;
— два рази поруч з населеним пунктом Павлопіль — з БПЛА противник скинув 6 гранатометних пострілів ВОГ-17 калібру 30 мм;
— поруч з Авдіївкою — зі снайперської гвинтівки.
Чотири обстріли противник здійснив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме:
— поблизу Світлодарська — з міномету калібру 82 мм ворог випустив 2 міни;
— два рази неподалік населеного пункту Оріхове — з артилерії калібру 152 мм — 6 снарядів, 120-мм міномету — 27 мін;
— поруч з Новотошківським — з міномету калібру 120 мм — 14 мін та автоматичних станкових гранатометів.
Сьогодні, 15 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув.
Нагадаємо, 14 січня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.