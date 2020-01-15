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ООС: бойовики 10 разів обстріляли українські позиції, є поранені

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КИЇВ. 15 січня. УНН. 14 січня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями 122-мм артилерійських систем, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Чотири обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

  • неподалік Новотроїцького та Мар'їнки – зі стрілецької зброї;
  • поблизу населеного пункту Невельське – з великокаліберних кулеметів;
  • поруч з Широкиним – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Шість обстрілів противник здійснив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

  • поруч з Луганським – зі станкових протитанкових гранатометів;
  • тричі в районі населеного пункту Оріхове – з артилерійських систем 122 калібру – 8 снарядів, з мінометів калібру 120 мм - 28 мін, з 82-мм міномету – 8 мін, а також застосував автоматичні гранатомети;
  • поблизу Кримського – з міномету калібру 82 мм – 8 мін та з великокаліберних кулеметів;
  • неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Вчора, 14 січня, у результаті ворожих обстрілів два військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення.

З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз відкривали вогонь по захисникам Світлодарська, де випустили 2 міни з 82-мм міномету.

За поточну добу втрат з нашого боку немає.

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