ООС: боевики 10 раз обстреляли украинские позиции, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. 14 января вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностям 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Четыре обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:
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- неподалеку от Новотроицкого и Марьинки — из стрелкового оружия;
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- вблизи населенного пункта Невельское — из крупнокалиберных пулеметов;
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- рядом с Широкино — из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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Шесть обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:
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- рядом с Луганским — со станковых противотанковых гранатометов;
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- трижды в районе населенного пункта Орехово — из артиллерийских систем 122 калибра — 8 снарядов, из минометов калибра 120 мм — 28 мин, с 82-мм миномета — 8 мин, а также применил автоматические гранатометы;
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- вблизи Крымского — с миномета калибра 82 мм — 8 мин и из крупнокалиберных пулеметов;
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- неподалеку Новолуганское — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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Вчера, 14 января, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
С начала этого периода российские оккупационные войска один раз открывали огонь по защитникам Светлодарска, где выпустили 2 мины с 82-мм миномета.
За текущие сутки потерь с нашей стороны нет.