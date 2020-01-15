ООС: боевики 10 раз обстреляли украинские позиции, есть раненые

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112136 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 115682 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 114146 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 128543 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 105531 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108134 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108193 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131894 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130667 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 195281 просмотра

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КИЕВ. 15 января. УНН. 14 января вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностям 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Четыре обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:

  • неподалеку от Новотроицкого и Марьинки — из стрелкового оружия;
  • вблизи населенного пункта Невельское — из крупнокалиберных пулеметов;
  • рядом с Широкино — из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Шесть обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:

  • рядом с Луганским — со станковых противотанковых гранатометов;
  • трижды в районе населенного пункта Орехово — из артиллерийских систем 122 калибра — 8 снарядов, из минометов калибра 120 мм — 28 мин, с 82-мм миномета — 8 мин, а также применил автоматические гранатометы;
  • вблизи Крымского — с миномета калибра 82 мм — 8 мин и из крупнокалиберных пулеметов;
  • неподалеку Новолуганское — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вчера, 14 января, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

С начала этого периода российские оккупационные войска один раз открывали огонь по защитникам Светлодарска, где выпустили 2 мины с 82-мм миномета.

За текущие сутки потерь с нашей стороны нет.

Украинские Национальные Новости

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