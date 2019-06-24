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Ситуация на Донбассе: боевики совершили 15 обстрелов

Киев • УНН

 • 7689 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. С начала суток боевики пятнадцать раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских военнослужащих нет, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

Ситуация на Донбассе: боевики совершили 15 обстрелов

"С начала суток враг пятнадцать раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

Напомним, 23 июня вооруженные формирования Российской Федерации 34 раза нарушили режим прекращения огня.

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