Ситуація на Донбасі: бойовики здійснили 15 обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Від початку доби бойовики п’ятнадцять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед українських військовослужбовців немає, передає УНН із посиланням на прес-центр ООС.
"Від початку доби ворог п’ятнадцять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
За даними прес-центру, втрат серед українських військовослужбовців немає. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.
Нагадаємо, 23 червня збройні формування Російської Федерації 34 рази порушили режим припинення вогню.