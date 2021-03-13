Ситуация на Донбассе: боевики сбросили с беспилотника два выстрела ВОГ-17 на позиции Объединенных сил
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В течение суток, 13 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
Детали
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В этом же направлении, применив беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер", вооруженные формирования Российской Федерации сбросили над позициями Объединенных сил два выстрела ВОГ-17.
А вблизи населенного пункта Пески, российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.
Добавим
На действия российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет.
Напомним
За прошедшие сутки, 12 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня.