ООС: зафіксували 14 ворожих обстрілів, є загиблий та поранений

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Протягом минулої доби, 12 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню. Про це пише УНН з посиланням на пресцентр штабу АТО.

Деталі

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Північ”, поблизу селища Катеринівка окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Неподалік Південного збройні формування РФ здійснили обстріл позицій українських захисників з мінометів 82 калібру та великокаліберних кулеметів. Внаслідок цього, один український воїн отримав бойове травмування. Військовослужбовця оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я пораненого — задовільний.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Схід”, поблизу Старогнатівки, російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів, а біля селищ Тарамчук та Піски — ще й зі стрілецької зброї та станкового протитанкового гранатомета.

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Неподалік Гнутового, загарбники вели вогонь з великокаліберних кулеметів, а у передмісті Водяного, що на Приазов’ї — з ручних протитанкових гранатометів. У цьому ж напрямку було помічено інженерні обладнання позицій військ противника.

Поблизу Мар’їнки, збройні формування Російської Федерації вкотре здійснили обстріл позицій українських захисників, де загинув один військовослужбовець.

Додатково

На зухвалі дії противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Нагадаємо

12 березня внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення не сумісні з життям.

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