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СБУ розпочало розслідування діяльності посадовців "Донецькоблгаз", що призвела до відключення 58 котелень в зоні ООС

СБУ розпочало розслідування діяльності посадовців "Донецькоблгаз", що призвела до відключення 58 котелень в зоні ООС

Київ • УНН

 • 17908 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Служба безпеки України розпочала досудове розслідування за фактом вчинення посадовими особами ПАТ "Донецькоблгаз" диверсійних дій, які призвели до відключення 58 котелень обласного комунального підприємства в зоні проведення ООС. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.

Цитата:

"Головне слідче управління СБ України розпочало досудове розслідування за фактом вчинення посадовими особами ПАТ "Донецькоблгаз" диверсійних дій, які призвели до відключення 58 котелень обласного комунального підприємства в зоні проведення ООС", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що власниками ПАТ "Донецькоблгаз" є іноземні офшорні компанії з ознаками фіктивності, котрі підконтрольні громадянину України, який на даний час перебуває на території Російської Федерації.

"При цьому дане акціонерне товариство належить до об’єктів, які мають важливе народногосподарське та оборонне значення", - зазначається в повідомленні.

Так, на даний час проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення осіб, причетних до вчинення злочину та притягнення їх до відповідальності.

Доповнення

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ПАТ "Донецькоблгаз" може бути повернутий до державної сфери управління в разі виявлення порушень.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що за фактом відключення від газу 59 котелень “Донецьктеплокомуненерго”, що постачає теплоносії на Донеччині, зареєстровані 83 кримінальних провадження.

Контекст

На Донеччині заявили про припинення поставок природного газу для “Донецьктеплокомуненерго” із 6 березня 2021 року. Таке рішення ухвалили через борги перед “Нафтогазом”.

Як зазначав голова Донецької ОДА Кириленко, "Донецьктеплокомуненерго" експлуатує 182 котельні та забезпечує теплом 3048 житлових будинків, 91 школу, 93 дитячих садки, 67 лікарень та 574 об'єкти іншої інфраструктури.

В уряді повідомили, що група Нафтогаз не надсилала заявок про вимкнення постачання газу ПАТ “Донецькоблгаз” і не має таких повноважень щодо цього облгазу. При цьому “Нафтогаз” закликав відновити постачання тепла в Донецькій області.

7 березня у Донецькій області мешканцям будинків терміново відновили теплопостачання після того, як “Донецькоблгаз” через борги відключив 59 котелень.

Також відомо, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти ПАТ “Донецькоблгаз” за статтею “самоправство”.

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