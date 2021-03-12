СБУ начала расследование деятельности должностных лиц "Донецкоблгаз", что привело к отключению 58 котельных в зоне ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Служба безопасности Украины начала досудебное расследование по факту совершения должностными лицами ПАО "Донецкоблгаз" диверсионных действий, которые привели к отключению 58 котельных областного коммунального предприятия в зоне проведения ООС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.
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"Главное следственное управление СБ Украины начало досудебное расследование по факту совершения должностными лицами ПАО "Донецкоблгаз" диверсионных действий, которые привели к отключению 58 котельных областного коммунального предприятия в зоне проведения ООС", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что владельцами ПАО "Донецкоблгаз" являются иностранные оффшорные компании с признаками фиктивности, которые подконтрольны гражданину Украины, который в настоящее время находится на территории Российской Федерации.
"При этом данное акционерное общество относится к объектам, которые имеют важное народнохозяйственное и оборонное значение", - отмечается в сообщении.
Так, в настоящее время проводятся следственные (розыскные) действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления и привлечения их к ответственности.
Дополнение
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ПАО "Донецкоблгаз" может быть возвращено в государственную сферу управления в случае выявления нарушений.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что по факту отключения от газа 59 котельных "Донецктеплокоммунэнерго", поставляющего теплоносители в Донецкой области, зарегистрированы 83 уголовных производства.
Контекст
В Донецкой области заявили о прекращении поставок природного газа для "Донецктеплокоммунэнерго" с 6 марта 2021 года. Такое решение приняли из-за долгов перед "Нафтогазом".
Как отмечал глава Донецкой ОГА Кириленко, "Донецктеплокоммунэнерго" эксплуатирует 182 котельные и обеспечивает теплом 3048 жилых домов, 91 школу, 93 детских сада, 67 больниц и 574 объекта другой инфраструктуры.
В правительстве сообщили, что группа Нафтогаз не посылала заявок об отключении поставок газа ПАО "Донецкоблгаз" и не имеет таких полномочий относительно этого облгаза. При этом "Нафтогаз" призвал возобновить поставки тепла в Донецкой области.
7 марта в Донецкой области жителям домов срочно восстановили теплоснабжение после того, как "Донецкоблгаз" из-за долгов отключил 59 котельных.
Также известно, что правоохранители открыли уголовное производство против ПАО "Донецкоблгаз" по статье "самоуправство".