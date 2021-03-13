Ситуація на Донбасі: бойовики скинули з безпілотника два постріли ВОГ-17 на позиції Об’єднаних сил

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Протягом поточної доби, 13 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, передає УНН із посиланням на пресцентр ООС.

Деталі

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Схід”, неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. У цьому ж напрямку, застосувавши безпілотний літальний апарат типу “квадрокоптер”, збройні формування Російської Федерації скинули над позиціями Об’єднаних сил два постріли ВОГ-17.

А поблизу населеного пункту Піски, російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Додамо

На дії російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед наших захисників немає.

Нагадаємо

Протягом минулої доби, 12 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню.

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