Ситуация на Донбассе: боевики шесть раз открывали огонь, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. С начала текущих суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня, в результате чего ранения получили двое украинских военных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
"В течение текущих суток, 21 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня", - говорится в сообщении.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Южное вооруженные формирования РФ открывали огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов и стрелкового оружия. Вследствие вражеских выстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения.
На этом же направлении, но уже возле Луганского, противник вел огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберного пулемета и гранатометов. Вблизи населенного пункта Шумы враг также провоцировал наших воинов, ведя огонь из гранатометов и минометов 82-го калибра. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня и осуществили два неприцельных провокационных выстрела из станкового противотанкового гранатомета неподалеку Водяного, что на Приазовье.
"Из-за многочисленных обстрелов противника украинские воины открыли огонь. О факте нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, сообщается представителей ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - добавили в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки, 20 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.