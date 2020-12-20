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ООС: з початку доби п'ять ворожих обстрілів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. З початку поточної доби і до 17:30 на Донбасі зафіксовано п’ять ворожих порушень режиму припинення вогню. Про це йдеться у вечірньому зведенні пресцентру ООС, передає УНН.

ООС: з початку доби п'ять ворожих обстрілів

"Протягом поточної доби, 20 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню. Більшість обстрілів збройні формування Російської Федерації здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - йдеться у повідомленні.

Так, неподалік населеного пункту Піски, як зазначається, противник відкривав неприцільний вогонь в бік українських позицій з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Авдіївки та Водяного, що на Приазов’ї – з ручних протитанкових гранатометів. Також, на цих напрямках та в районі Павлополя ворог вів вогонь і зі стрілецької зброї.

"Надвечір не було спокійно і в у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Тут окупанти вели неприцільний вогонь з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, та стрілецької зброї в напрямку населеного пункту Південне", - додали у штабі.

Як повідомляється, "постріли окупантів були неприцільними і не несли загрози життю наших захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали". "Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об’єднаних сил підрозділи ДСНС продовжують відновлення інфраструктури населених пунктів на Донбасі та надають допомогу місцевим мешканцям. Протягом тижня спеціалісти вилучили та знищили понад 700 боєприпасів.

За даними пресцентру ООС, лише сьогодні сапери ДСНС розмінували більше 3 гектарів території та передали на знищення 65 вибухонебезпечних предметів.

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