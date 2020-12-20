ООС: с начала суток пять вражеских обстрелов

"В течение текущих суток, 20 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Большинство обстрелов вооруженные формирования Российской Федерации осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - говорится в сообщении.

Так, недалеко от населенного пункта Пески, как отмечается, противник открывал неприцельный огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Авдеевки и Водяного, что на Приазовье - из ручных противотанковых гранатометов. Также, на этих направлениях и в районе Павлополя враг вел огонь и из стрелкового оружия.

"Вечером не было спокойно и в в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Здесь оккупанты вели неприцельный огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, и стрелкового оружия в направлении населенного пункта Пивденное", - добавили в штабе.

Как сообщается, "выстрелы оккупантов были неприцельны и не несли угрозы жизни наших защитников, поэтому огонь они не открывали". "Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет", - сказано в сообщении.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил подразделения ГСЧС продолжают восстановление инфраструктуры населенных пунктов на Донбассе и оказывают помощь местным жителям. В течение недели специалисты изъяли и уничтожили более 700 боеприпасов.

По данным пресс-центра ООС, только сегодня саперы ГСЧС разминировали более 3 гектаров территории и передали на уничтожение 65 взрывоопасных предметов.