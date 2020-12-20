Розмінування Донбасу: за тиждень знищили понад 700 боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У районі проведення операції Об’єднаних сил підрозділи ДСНС продовжують відновлення інфраструктури населених пунктів на Донбасі та надають допомогу місцевим мешканцям. Протягом тижня спеціалісти вилучили та знищили понад 700 боєприпасів. Про це повідомляє пресслужба МВС України, інформує УНН.
“Так, із з 11 по 18 грудня 2020 року сили та засоби підрозділів ДСНС України зі складу Об'єднаних сил майже сотню разів залучалися для очищення від вибухонебезпечних предметів місцевості, об’єктів життєзабезпечення та інфраструктури, у тому числі супроводжували аварійні бригади комунальних підприємств під час проведення ремонтних та профілактичних робіт на об’єктах електро та водопостачання”, - зазначили в МВС.
Повідомляється, що піротехнічні розрахунки ДСНС "обстежили майже 39 га території, вилучили та знешкодили 726 вибухонебезпечних предметів". Всього з початку проведення ООС піротехнічні підрозділи залучалися 10104 рази, обстежили 8928,62 га території та 23,1 га акваторії, вилучено та знешкоджено 60 тис. 523 ВНП.
У пунктах надання допомоги населенню, розташованих на території КПВВ, рятувальники надали допомогу, зокрема домедичну та психологічну, 84 особам. З початку проведення ООС надано допомогу 78 тис. 914 особам.
Додамо, УНН повідомляв, що в Донецькій області піротехники ДСНС завершили перший етап розмінування території поблизу населеного пункту Гнутове. В результаті було вилучено та знищено 21 одиниця вибухонебезпечних предметів.