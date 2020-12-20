Разминирование Донбасса: за неделю уничтожили более 700 боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. В районе проведения операции Объединенных сил подразделения ГСЧС продолжают восстановление инфраструктуры населенных пунктов на Донбассе и оказывают помощь местным жителям. В течение недели специалисты изъяли и уничтожили более 700 боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины, информирует УНН.
"Так, с с 11 по 18 декабря 2020 года силы и средства подразделений ГСЧС Украины из состава Объединенных сил почти сотню раз привлекались для очистки от взрывоопасных предметов местности, объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, в том числе сопровождали аварийные бригады коммунальных предприятий во время проведения ремонтных и профилактических работ на объектах электро- и водоснабжения", - отметили в МВД.
Сообщается, что пиротехнические расчеты ГСЧС "обследовали почти 39 га территории, изъяли и обезвредили 726 взрывоопасных предметов". Всего с начала проведения ООС пиротехнические подразделения привлекались 10 104 раза, обследовали 8928,62 га территории и 23,1 га акватории, изъято и уничтожено 60 тыс. 523 ВОП.
В пунктах оказания помощи населению, расположенных на территории КПВВ, спасатели оказали помощь, в частности домедицинскую и психологическую, 84 лицам. С начала проведения ООС оказана помощь 78 тыс. 914 лицам.
Добавим, УНН сообщал, что в Донецкой области пиротехники ГСЧС завершили первый этап разминирования территории вблизи населенного пункта Гнутово. В результате было изъято и уничтожено 21 единицу взрывоопасных предметов.