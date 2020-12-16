Перший етап з розмінування території на Донеччині завершено: стали відомі деталі

“У рамках реалізації спільного проєкту Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Представництва „The HALO Trust“ в Україні „Гуманітарна піротехнічна діяльність на Сході України“ у період з 9 листопада до 16 грудня поточного року піротехнічні підрозділи ДСНС були залучені до виконання робіт з розмінування потенційно небезпечного поля загальною площею 12,8 Га у районі села Гнутове Донецької області”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що розмінування місцевості біля селища Гнутове — це другий етап проєкту, основними завданнями якого є виконання робіт з очищення (розмінування) забруднених територій вибухонебезпечними предметами, вилучення та знешкодження в установленому порядку виявлених під час виконання робіт ВНП.

Так, до проведення робіт з розмінування було залучено піротехніків з чотирьох областей України, а саме були залучені представники Головного управління ДСНС України у Донецькій області, Головного управління ДСНС України у Рівненській області, Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України, 2-го Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України.

Окрім того, наголошується, що на дана територія у період активних бойових дій була замінована та неодноразово обстрілювалась. Тому, демінери у першу чергу шукають нерозірвані міни та залишки вибухонебезпечних предметів.

“У результаті проведених робіт було обстежено 1578 метрів квадратних території, вилучено та знищено 21 одиниця вибухонебезпечних предметів. На даний час завершено перший етап з розмінування території та проведено роботи з консервації небезпечної ділянки місцевості. А вже на початку наступного року, за сприятливих погодних умов, піротехніки ДСНС продовжать обстеження території”, — зазначається в в повідоомленні.

Нагадаємо, на Донбасі розмінування потребує територія площею не менше 7 тис. квадратних кілометрів.