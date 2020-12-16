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Первый этап по разминированию территории Донецкой области завершен: стали известны детали

Киев • УНН

 • 15621 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Донецкой области пиротехники ГСЧС завершили первый этап разминирования территории вблизи населенного пункта Гнутово. В результате было изъято и уничтожено 21 единицу взрывоопасных предметов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

Первый этап по разминированию территории Донецкой области завершен: стали известны детали

"В рамках реализации совместного проекта Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Представительства "The HALO Trust" в Украине "Гуманитарная пиротехническая деятельность на Востоке Украины" в период с 9 ноября по 16 декабря текущего года пиротехнические подразделения ГСЧС были привлечены к выполнению работ по разминированию потенциально опасного поля общей площадью 12,8 га в районе села Гнутово Донецкой области", - говорится в сообщении.

Сообщается, что разминирование местности возле поселка Гнутово - это второй этап проекта, основными задачами которого является выполнение работ по очистке (разминировании) загрязненных территорий взрывоопасными предметами, обезвреживание в установленном порядке выявленных при выполнении работ ВОП.

Так, к проведению работ по разминированию были привлечены пиротехники из четырех областей Украины, а именно были привлечены представители Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области, Главного управления ГСЧС Украины в Ровенской области, Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины, 2-го Специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины.

Кроме того, отмечается, что данная территория в период активных боевых действий была заминирована и неоднократно обстреливалась. Поэтому, деминеры в первую очередь ищут неразорвавшиеся мины и остатки взрывоопасных предметов.

"В результате проведенных работ было обследовано 1578 квадратных метров территории, изъято и уничтожено 21 единицу взрывоопасных предметов. В настоящее время завершен первый этап по разминированию территории и проведены работы по консервации опасного участка местности. А уже в начале следующего года, при благоприятных погодных условиях, пиротехники ГСЧС продолжат обследование территории", - отмечается в сообщении.

Напомним, на Донбассе в разминировании нуждается территория площадью не менее 7 тыс. квадратных километров.

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