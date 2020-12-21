Ситуація на Донбасі: бойовики шість разів відкривали вогонь, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Від початку поточної доби ворог шість разів порушив режим припинення вогню, внаслідок чого поранення отримали двоє українських військових. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу штабу ООС.
“Протягом поточної доби, 21 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню”, — йдеться у повідомленні.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” поблизу населеного пункту Південне збройні формування РФ відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих пострілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали осколкові поранення.
На цьому ж напрямку, але вже біля Луганського, противник вів вогонь з мінометів 82-го калібру, великокаліберного кулемету та гранатометів. Поблизу населеного пункту Шуми ворог також провокував наших воїнів, вівши вогонь з гранатометів та мінометів 82-го калібру. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню та здійснили два неприцільних провокативних постріли зі станкового протитанкового гранатомету неподалік Водяного, що на Приазов’ї.
“На численні обстріли противника українські воїни відкрили вогонь у відповідь. Про факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін”, — додали в повідомленні.
Нагадаємо, протягом минулої доби, 20 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.