Ситуация на Добасе: количество нарушений режима тишины возросло до 50, замечен вражеский беспилотник

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Киев • УНН

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КИЕВ. 17 февраля. УНН. На Донбассе, по состоянию на 22 часа, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 50 нарушений, 39 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

Цитата

“По состоянию на 22 часа текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 50 нарушений, 39 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения”, — говорится в сообщении.

Добавим

Кроме того, по данным пресс-центра, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно “Орлан-10”, с пересечением линии соприкосновения.

"От действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, еще один — боевое травмирование. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья раненого военнослужащего - средней тяжести, травмированного - удовлетворительное.

В результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск ранены два гражданских лица”, — говорится в сообщении.

Также, сегодня от вражеских обстрелов повреждено здание детского сада и линии электропередач в Станице Луганской.

Трое работников дошкольного учебного заведения получили контузии. Кроме этого, вооруженные формирования РФ обстреляли из артиллерийских систем населенный пункт Врубовка и повредили здание местной общеобразовательной школы и газопровод.

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