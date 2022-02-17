Ситуация на Добасе: количество нарушений режима тишины возросло до 50, замечен вражеский беспилотник
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. На Донбассе, по состоянию на 22 часа, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 50 нарушений, 39 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
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“По состоянию на 22 часа текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 50 нарушений, 39 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения”, — говорится в сообщении.
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Кроме того, по данным пресс-центра, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно “Орлан-10”, с пересечением линии соприкосновения.
"От действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, еще один — боевое травмирование. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья раненого военнослужащего - средней тяжести, травмированного - удовлетворительное.
В результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск ранены два гражданских лица”, — говорится в сообщении.
Также, сегодня от вражеских обстрелов повреждено здание детского сада и линии электропередач в Станице Луганской.
Трое работников дошкольного учебного заведения получили контузии. Кроме этого, вооруженные формирования РФ обстреляли из артиллерийских систем населенный пункт Врубовка и повредили здание местной общеобразовательной школы и газопровод.
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