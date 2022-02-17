Ситуація на Добасі: кількість порушень режиму тиші зросла до 50, помічено ворожий безпілотник
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. На Донбасі, станом на 22 годину, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 50 порушень, 39 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, передає УНН із посиланням на пресцентр ООС.
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“Станом на 22 годину поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 50 порушень, 39 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння”, — йдеться у повідомленні.
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Крім того, за даними пресцентру, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно “Орлан-10”, з перетином лінії зіткнення.
“Від дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, ще один — бойове травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я пораненого військовослужбовця — середньої важкості, травмованого — задовільний.
Внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ поранено двох цивільних осіб”, — йдеться у повідомленні.
Також, сьогодні від ворожих обстрілів пошкоджено споруду дитячого садочку та лінії електропередач в Станиці Луганській.
Троє працівників дошкільного навчального закладу отримали контузії. Окрім цього, збройні формування РФ обстріляли з артилерійських систем населений пункт Врубівка та пошкодили будівлю місцевої загальноосвітньої школи й газогін.
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