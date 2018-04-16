Полторака, Сытника и Грицака пригласили в комитет ВР по нацбезопасности

"18 апреля 2018 состоится заседание Комитета, на котором первым вопросом запланировано рассмотрение фактов коррупции при проведении закупок военной техники и оборудования, которые были обнародованы в журнале "Новое время" от 5 апреля 2018 № 13. Приглашение для участия в заседании Комитета направлены директору национального антикоррупционного бюро Украины Сытнику А.С., председателю Службы безопасности Украины Грицака В.С., Министру обороны Украины Полтораку С.Т., главному редактору журнала "Новое время" Сычу В.В.", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о завершении досудебного расследования должностным лицам Вооруженных Сил Украины и ГП "Львовский бронетанковый завод" (ГП "ЛБТЗ"), подозреваемым в уголовном производстве по факту растраты средств при закупке двигателей для нужд Вооруженных Сил Украина.