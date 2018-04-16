Полторака, Ситника та Грицака запросили на комітет ВР з нацбезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. В середу, 18 квітня, Комітет ВР з питань національної безпеки і оборони розгляне питання фактів корупції при проведенні закупівель військової техніки та обладнання, які були оприлюднені в одному з українських ЗМІ, на засідання якого запрошено керівників Міноборони, НАБУ та СБУ. Про це йдеться в порядку денному, розміщеному на сайті Комітету, передає УНН.
“18 квітня 2018 року відбудеться засідання Комітету, на якому першим питанням заплановано розгляд фактів корупції при проведенні закупівель військової техніки та обладнання, які були оприлюднені в журналі „Новое время“ від 5 квітня 2018 року № 13. Запрошення для участі у засіданні Комітету направлені директору Національного антикорупційного бюро України Ситнику А.С., голові Служби безпеки України Грицаку В.С., Міністру оборони України Полтораку С.Т., головному редактору журналу „Новое время“ Сичу В.В.”, — йдеться в повідомлені.
Як повідомляв УНН, детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про завершення досудового розслідування посадовцям Збройних Сил України та ДП “Львівський бронетанковий завод” (ДП “ЛБТЗ”), підозрюваним у кримінальному провадженні за фактом розтрати коштів під час закупівлі двигунів для потреб Збройних Сил України.