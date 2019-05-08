Сытник “забыл” указать в декларации дорогостоящий отдых - расследование

Как главный по “борьбе с коррупцией”, ему известно, что деньги оставляют след. Поэтому Артем Сытник с семьей отдыхает за счет друзей в уютном Охотничьем угодье “Полесское — Сарны” Ровенской области.

С виду место неприметное, тихое, зато и передохнуть от чистки страны от коррупции можно “без лишних глаз”.

И отдохнуть здесь можно дорого и со вкусом: охота, рыбалка, катания на квадроциклах и лодках, напитки только элитные — виски Chivas Regal, Hennessy, водка Grey Goose, сыры колбасы...

А главное безвозмездно, то есть даром!

Как стало известно все развлечения, аренду домиков в угодьях, еду и напитки оплачивает его добрый и очень состоятельный товарищ Надейко Николай Николаевич. По крайней мере так заявляет сам Надейко.

На вопрос, за что такая щедрость или может он что задолжал Сытнику: “Он просит меня организовать отдых. Просто не могу отказать своему другу. Он и его семья — мои гости”.

Со слов товарища Сытника, он регулярно оплачивает элитный отдых Главы НАБУ: за последние 2 года (с 2017 по 2019) минимум 5 посещений примерно по 100 000 грн, в том числе и Новый год 2019: аренда домиков на 3-5 дней, охота, рыбалка, катания на лодках, квадроциклах, ресторан “Залив” на территории угодий, феерверки, и много других развлечений.

А в последний отдых гости разбили 2 квадроцикла макри Bagi BRP 1000, средняя цена за одну единицу такой техники 8,5 тысяч долларов США.

В организации досуга другу помогает родственник, который в хороших отношениях с Директором и администрацией охотничьих угодий “Полесское — Сарны” — Юркевич Александр Романович, бывший помощник народного депутата Украины IV и VI созывов Шершуна Николая Харитоновича (Блок Литвина), бывшего Главы Госкомитета лесхозяйства Украины.

Юркевич научен лишних вопросов не задавать, а Надейко, в свою очередь, платит по счетам.

Вполне вероятно, что такая дружба обошлась Надейко не меньше 1 млн гривен.

Во сколько оценивает такую “верную” дружбу Артем Сергеевич? УНН обратился в директору НАБУ за комментарием с просьбой прояснить ситуацию.

Тем временем 7 мая 2019 стало известно, Генпрокуратура вызвала директора НАБУ на допрос на 10 мая по делу возбужденному по ч.1 ст. 365 УКУ о превышении служебных полномочий, уголовное производство внесено в ЕРДР № 42019000000000566 от 14.03.2019.

Речь идет о расследовании вмешательства Сытника в выборы в США.

По информации из постановления суда, во время проведения обыска 27 марта 2019 в охотничьем хозяйстве “Полесское-Сарны” была обнаружена карта с аудиофайлами, предположительно содержащих записи разговоров с участием лица, голос которого похож на голос директора НАБУ, с содержанием, что может свидетельствовать о совершении уголовных преступлений.

Речь идет о том, что Сытник, якобы принял указания обнародовать так называемую “черную бухгалтерию Партии Регионов” с информацией, о выдаче за время Януковича денег Полу Манафорту, который в марте 2016 года возглавил избирательный штаб Трампа.