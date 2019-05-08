Ситник "забув" вказати в декларації дорогий відпочинок - розслідування

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27 лютого 2019 року Глава Національного антикорупційного бюро України прокоментував прийняте рішення Конституційного суду про скасування статті про незаконне збагачення - як "крок назад в антикорупційній реформі України і крок назустріч старій системи". А як же сам Глава НАБУ бореться з корупцією? Зараз розберемося.

Як головному по "боротьбі з корупцією", йому відомо, що гроші залишають слід. Тому Артем Ситник з сім'єю відпочиває за рахунок друзів в затишному Мисливському угідді "Поліське - Сарни" Рівненської області.

На вигляд місце непримітне, тихе, зате і перепочити від чистки країни від корупції можна "без зайвих очей".

І відпочити тут можна дорого і зі смаком: полювання, риболовля, катання на квадроциклах та човнах, напої тільки елітні - віскі Chivas Regal, Hennessy, горілка Grey Goose, сири ковбаси ...

А головне безоплатно, тобто даром!

Як стало відомо всі розваги, оренду будиночків в угіддях, їжу і напої оплачує його добрий і дуже заможний товариш Надейко Микола Миколайович. Принаймні так заявляє сам Надейко.

На питання, за що така щедрість або може він щось заборгував Ситнику: "Він просить мене організувати відпочинок. Просто не можу відмовити своєму другові. Він і його сім'я - мої гості".

За словами товариша Ситника, він регулярно оплачує елітний відпочинок Глави НАБУ: за останні 2 роки (з 2017 по 2019) мінімум 5 відвідувань приблизно по 100 тис. грн, в тому числі і Новий рік 2019: оренда будиночків на 3-5 днів, полювання, рибалка, катання на човнах, квадроциклах, ресторан "Залив" на території угідь, феєрверки, і багато інших розваг.

А востаннє гості розбили 2 квадроцикла марки Bagi BRP 1000, середня ціна за одну одиницю такої техніки 8,5 тисячі доларів США.

В організації дозвілля другу допомагає родич, який в хороших відносинах з Директором і адміністрацією мисливських угідь "Поліське - Сарни" - Юркевич Олександр Романович, колишній помічник народного депутата України IV і VI скликань Шершуна Миколи Харитоновича (Блок Литвина), колишнього Глави Держкомітету лісгоспу України.

Юркевич навчений зайвих питань не ставити, а Надейко, в свою чергу, платить за рахунками.

Цілком ймовірно, що така дружба обійшлася Надейку не менш 1 млн гривень.

У скільки оцінює таку "вірну" дружбу Артем Сергійович? УНН звернувся до директора НАБУ за коментарем з проханням прояснити ситуацію.

Тим часом 7 травня 2019 року стало відомо, Генпрокуратура викликала директора НАБУ на допит на 10 травня у справі порушеній за ч.1 ст. 365 ККУ про перевищення службових повноважень, кримінальне провадження внесено в ЄРДР № 42019000000000566 від 14.03.2019.

Йдеться про розслідування втручання Ситника в вибори в США.

За інформацією з постанови суду, під час проведення обшуку 27 березня 2019 року в мисливському господарстві "Поліське-Сарни" була виявлена карта з аудіофайлами, що імовірно містять записи розмов за участю особи, голос якої схожий на голос директора НАБУ, зі змістом, що може свідчити про вчинення кримінальних злочинів.

Йдеться про те, що Ситник, нібито прийняв вказівки оприлюднити так звану "чорну бухгалтерію Партії Регіонів" з інформацією, про видачу за час Януковича грошей Полу Манафорту, який в березні 2016 очолив виборчий штаб Трампа.

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