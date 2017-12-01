Сытник опроверг информацию о наличии у одного из агентов НАБУ дорогой недвижимости

"Это не соответствует действительности. То имущество не ей принадлежит, а принадлежит даже не близким родственникам, а другим лицам", - сказал Сытник.

При этом он отметил, что раскрывать данные по ней "потому что это рискованно с учетом того, что ней было сделано в рамках расследования предыдущего дела (янтарного - ред.)".

Напомним, на днях правоохранительные органы провели более 10 обысков в отношении шести сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины, задержанных нет.