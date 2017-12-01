Ситник спростував інформацію про наявність у одного із агентів НАБУ дорогої нерухомості
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Керівник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник спростовує інформацію про начебто наявність дорогої нерухомості та автомобілів в "агента Катерини", яка викрила посадовців у "бурштиновій справі". Про це Артем Ситник заявив сьогодні на брифінгу в Києві, передає кореспондент УНН.
"Це не відповідає дійсності. Те майно не їй належить, а належить навіть не близьким родичам, а іншим особам", - сказав Ситник.
При цьому він зазначив, що не розкриватиме данні по неї "бо це ризиковано з урахуванням того, що нею було зроблено в рамках розслідування попередньої справи (бурштинової – ред.)".
Нагадаємо, днями правоохоронні органи провели понад 10 обшуків стосовно шести співробітників Національного антикорупційного бюро України, затриманих немає.