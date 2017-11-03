Ситник: полиция не дает электронный браслет для сына Авакова
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Фигурант "дела рюкзаков" Александр Аваков пока без браслета, поскольку их нет. Об этом рассказал журналистам директор НАБУ Артем Ситник, передает корреспондент УНН.
А.Ситник подтвердил, что Александр Аваков находится без электронного браслета, и НАБУ осуществляет попытки все-таки обеспечить его браслетом.
"Сейчас мы пытаемся, но получаем ответ, что браслетов нет", - сказал он.
В то же время руководитель НАБУ не думает, что Аваков-младший сбежит из страны.
"Но все же, мы не имеем права закупать эти браслеты, а полиция их нам не дает", - отметил он.
Как сообщал УНН, 1 ноября Соломенский районный суд избрал для сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра мера пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного средства контроля.
Напомним, 31 октября двум задержанным по делу "рюкзаков Авакова" сообщили о подозрении.
Одним из них стал сын главы МВД Арсена Авакова Александр.
Впоследствии стало известно, что подозрение объявили и третьем задержанному в этом деле.
В частности, А.Авакова подозревают в совершении преступления, ч.5 ст.191 УК Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").