Ситник: полиция не дает электронный браслет для сына Авакова

А.Ситник подтвердил, что Александр Аваков находится без электронного браслета, и НАБУ осуществляет попытки все-таки обеспечить его браслетом.

"Сейчас мы пытаемся, но получаем ответ, что браслетов нет", - сказал он.

В то же время руководитель НАБУ не думает, что Аваков-младший сбежит из страны.

"Но все же, мы не имеем права закупать эти браслеты, а полиция их нам не дает", - отметил он.

Как сообщал УНН, 1 ноября Соломенский районный суд избрал для сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра мера пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного средства контроля.

Напомним, 31 октября двум задержанным по делу "рюкзаков Авакова" сообщили о подозрении.

Одним из них стал сын главы МВД Арсена Авакова Александр.

Впоследствии стало известно, что подозрение объявили и третьем задержанному в этом деле.

В частности, А.Авакова подозревают в совершении преступления, ч.5 ст.191 УК Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").