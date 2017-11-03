Ситник: поліція не дає електронний браслет для сина Авакова
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Фігурант "справи рюкзаків" Олександр Аваков наразі без браслета, оскільки їх немає. Про це розповів журналістам директор НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент УНН.
А.Ситник підтвердив, що Олександр Аваков перебуває без електронного браслета, і НАБУ здійснює спроби все-таки забезпечити його браслетом.
"Зараз ми намагаємося, але отримуємо відповідь, що браслетів немає", - сказав він.
Водночас керівник НАБУ не думає, що Аваков-молодший втече з країни.
"Але все ж таки, ми не маємо права закупати ці браслети, а поліція їх нам не дає", - зазначив він.
Як повідомляв УНН, 1 листопада Солом’янський районний суд обрав для сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександра запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання з носінням електронного засобу контролю.
Нагадаємо, 31 жовтня двом затриманим у справі "рюкзаків Авакова" повідомили про підозру.
Одним із них став син голови МВС Арсена Авакова Олександр.
Згодом стало відомо, що підозру оголосили і третьому затриманому в цій справі.
Зокрема, О.Авакова підозрюють у вчиненні злочину, ч.5 ст.191 КК України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").