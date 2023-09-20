Ситауция на Луганщине: есть погибшие из-за вражеских обстрелов. Северодонецк окончательно остался без связи
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Вчера за полдня только по одному селу Невском на Луганщине враг ударил 25 раз. Кроме того, дважды сбросил авиационные бомбы. Есть погибшая. Оккупанты окончательно лишили жителей Северодонецка мобильной связи, узнав о попытках местных искать такую возможность на крышах высоток, сообщил ситуацию глава ОВА Артем Лысогор, передает УНН.
Детали
Оккупационные войска открыли артиллерийский огонь по Невскому вчера во второй половине суток. На территории села произошли 25 взрывов. Кроме этого, враг дважды применял авиационные бомбы ФАБ-500. К сожалению, мы имеем погибшую 85-летнюю женщину, которая получила ранение головы, несовместимое с жизнью. Ее домовладение разрушено.
Также авиационные и артиллерийские удары противник нанес по Белогоровке.
Оставшиеся в городе северодончане до сих пор живут без мобильной связи и интернета, которые выключили захватчики. Люди почти полгода обходили крыши многоэтажек в поисках покрытия, но об этих их попытках связаться с родными стало известно оккупационным властям.
Сейчас ближайшие к городу места, откуда можно позвонить, - окрестные села. Преимущественно, наиболее отдаленные населенные пункты громады.
В Должанске мобильная связь есть. Отныне еще и военная форма у школьников и маленьких посетителей детских садов. Именно такое приобретение недавно сделал местный отдел образования.
Дополнение
Как ранее сообщал УНН со ссылкой на главу ОВА, на временно оккупированной Луганщине завершились так называемые "первые выборы" и сразу началась принудительная мобилизация, а вот "обещания власти" наоборот затихли. Компенсировать людям поврежденное войной имущество никто уже не собирается. На поле боя враг стал тщательнее выбирать цели, пытаясь заставить отойти наших защитников.