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На тимчасово загарбаній території Луганщини розпочалася хвиля мобілізації

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. На тимчасово окупованій Луганщині завершились так звані "перші вибори" і одразу розпочалась примусова мобілізація, а от "обіцянки влади" навпаки затихли. Компенсувати людям пошкоджене війною майно ніхто вже не збирається. На полі бою ворог став ретельніше обирати цілі, намагаючись змусити відійти наших оборонців, пише УНН, з посиланням на голову ОВА Артема Лисогора.

Деталі

Хвиля неоголошеної примусової мобілізації на захоплених територіях почалася. Половинкине, що на Старобільщині, вже не перший населений пункт, де працюють виїзні бригади військкоматів. Оновлені дані про чоловіків, які там проживають, вони мають. Тому, де саме шукати, знають, пише голова ОВА.

Так звані «перші вибори» минули – гостей стало менше, про обіцянки забули. У Сєвєродонецькій громаді понад рік окупанти збирали документи для надання компенсації за зруйноване майно.

Звісно, що грошей так і не дочекалися – ще взимку населенню казали про відсутність такого обсягу коштів. Втім, люди жаліються, що навіть не виїздить комісія для обстеження будівель. А по завершенні псевдоголосування окупаційна адміністрація почала повертати документи, мовляв, упродовж року з’явилися якісь нововведення у законодавстві і треба переоформити, зазначив Лисогор.

Приймання нових документів призупинено.

Загарбники не менш активно застосовують артилерію і авіацію. Ретельно обирають ділянку, куди вдарити, та намагаються вести прицільний обстріл, щоб змусити наших захисників відійти. Але Сили оборони продовжують тримати займані позиції.

Біля Білогорівки противник завдав авіаційних ударів. Мінометних та артилерійських – по Білогорівці і Невському. Тільки в Невському зафіксовано 26 вибухів. По селу «відпрацювала» не тільки ворожа артилерія, а й БпЛА «Ланцет».

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