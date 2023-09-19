На временно захваченной территории Луганщины началась волна мобилизации

Детали

Волна необъявленной принудительной мобилизации на захваченных территориях началась. Половинкино, что на Старобельщине, уже не первый населенный пункт, где работают выездные бригады военкоматов. Обновленные данные о мужчинах, которые там проживают, у них есть. Поэтому, где именно искать, знают, пишет председатель ОВА.

Так называемые «первые выборы» прошли – гостей стало меньше, об обещаниях забыли. В Северодонецкой громаде больше года оккупанты собирали документы для предоставления компенсации за разрушенное имущество.

Конечно, денег так и не дождались – еще зимой населению говорили об отсутствии такого объема средств. Впрочем, люди жалуются, что даже не выезжает комиссия для обследования зданий. А по завершении псевдоголосования оккупационная администрация начала возвращать документы, мол, в течение года появились какие-то нововведения в законодательстве и надо переоформить, отметил Лысогор.

Прием новых документов приостановлен.

Захватчики не менее активно применяют артиллерию и авиацию. Тщательно выбирают участок, куда ударить, и пытаются вести прицельный обстрел, чтобы заставить наших защитников отойти. Но Силы обороны продолжают держать занимаемые позиции.

Возле Белогоровки противник нанес авиационные удары. Минометных и артиллерийских – по Белогоровке и Невскому. Только в Невском зафиксировано 26 взрывов. По селу «отработала» не только вражеская артиллерия, но и БпЛА «Ланцет».

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