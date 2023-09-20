Ситуація на Луганщині: є загиблі через ворожі обстріли. Сєвєродонецьк остаточно залишився без зв'язку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Вчора за півдня тільки по одному селу Невському на Луганщині ворог вдарив 25 разів. Крім того, двічі скинув авіаційні бомби. Є загибла. Окупанти остаточно позбавили жителів Сєвєродонецька мобільного зв'язку, дізнавшись про спроби місцевих шукати таку можливість на дахах висоток, повідомив ситуацію голова ОВА Артем Лисогор, передає УНН.
Деталі
Окупаційні війська відкрили артилерійський вогонь по Невському вчора о другій половині доби. На території села сталися 25 вибухів. Крім цього, ворог двічі застосовував авіаційні бомби ФАБ-500. На жаль, ми маємо загиблу 85-річну жінку, яка отримала поранення голови, несумісне з життям. Її домоволодіння зруйноване.
Також авіаційних та артилерійських ударів противник завдав по Білогорівці.
Сєвєродончани, які залишилися в місті, досі живуть без мобільного зв’язку та інтернету, які вимкнули загарбники. Люди майже півроку обходили дахи багатоповерхівок у пошуках покриття, але про ці їхні спроби зв’язатися з рідними стало відомо окупаційній владі.
Наразі найближчі до міста місця, звідки можна зателефонувати, - навколишні села. Переважно, найбільш віддалені населені пункти громади.
У Довжанську мобільний зв’язок є. Відтепер ще є й військова форма у школярів і маленьких відвідувачів дитячих садочків. Саме таке придбання нещодавно зробив місцевий відділ освіти.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН з посиланням на голову ОВА, на тимчасово окупованій Луганщині завершились так звані "перші вибори" і одразу розпочалась примусова мобілізація, а от "обіцянки влади" навпаки затихли. Компенсувати людям пошкоджене війною майно ніхто вже не збирається. На полі бою ворог став ретельніше обирати цілі, намагаючись змусити відійти наших оборонців.