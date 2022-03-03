Система ПВО сбила ракету оккупанта над Киевом - журналист
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Над Киевом система ПВО сбила ракету российских оккупантов. Об этом в Telegram сообщил журналист Андрей Цаплиенко, передает УНН.
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"Наша ПВО сбила ракету над Киевом!" - написал Цаплиенко.
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2 марта вечером ударом ракеты оккупантов в районе Центрального железнодорожного вокзала разорвало большую теплотрассу.
Сообщалось, что коммунальщики работают над восстановлением поврежденной вчера в результате воздушной атаки на столицу, теплотрассы.
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