Система ППО збила ракету окупанта над Києвом - журналіст
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Над Києвом система ППО збила ракету російських окупантів. Про це у Telegram повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, передає УНН.
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"Наша ППО збила ракету над Києвом!" - написав Цаплієнко.
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