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Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
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Система ППО збила ракету окупанта над Києвом - журналіст

Система ППО збила ракету окупанта над Києвом - журналіст

Київ • УНН

 • 627774 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Над Києвом система ППО збила ракету російських окупантів. Про це у Telegram повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, передає УНН.

Цитата

"Наша ППО збила ракету над Києвом!" - написав Цаплієнко.

Доповнення

2 березня ввечері ударом ракети окупантів в районі Центрального залізничного вокзалу розірвало велику теплотрасу.

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