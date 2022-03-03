Біля Волновахи українська ППО збила винищувач-бомбардувальник окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Український підрозділ протиповітряної оборони біля Волновахи Донецької області збив російського винищувача-бомбардувальника СУ-34. Про це повідомили у штабі ООС, інформує УНН.
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"Щойно підрозділом протиповітряної оборони Об’єднаних сил в районі населеного пункту Волноваха було збито російський винищувач-бомбардувальник СУ-34", — ідеться у повідомленні.
Як зазначили, пілоти російського літака здійснювали варварське бомбардування цивільного населення та інфраструктури міста.
Нагадаємо
Сьогодні, 3 березня, Збройні сили України збили над Ірпенем літак російських окупантів.