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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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07:52 • 13716 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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Біля Волновахи українська ППО збила винищувач-бомбардувальник окупантів

Біля Волновахи українська ППО збила винищувач-бомбардувальник окупантів

Київ • УНН

 • 144778 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Український підрозділ протиповітряної оборони біля Волновахи Донецької області збив російського винищувача-бомбардувальника СУ-34. Про це повідомили у штабі ООС, інформує УНН.

Деталі

"Щойно підрозділом протиповітряної оборони Об’єднаних сил в районі населеного пункту Волноваха було збито російський винищувач-бомбардувальник СУ-34", — ідеться у повідомленні.

Як зазначили, пілоти російського літака здійснювали варварське бомбардування цивільного населення та інфраструктури міста.

Нагадаємо

Сьогодні, 3 березня, Збройні сили України збили над Ірпенем літак російських окупантів.

Українські Національні Новини

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