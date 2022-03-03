Українські військові збили ворожий літак над Ірпенем
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Збройні сили України збили над Ірпенем літак російських окупантів. Про це у своєму Facebook повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, пише УНН.
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"Щойно ми збили російський літак СУ-30 над Ірпенем", - повідомив Залужний.
Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що розрахунок комплексу ППО відпрацював на відмінно.
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