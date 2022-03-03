У Чернігові від обстрілу окупантів загорілася нафтобаза
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. У Чернігові на території ДП "Комбінат Айстра" внаслідок попадання снаряду загорілася нафтобаза. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Деталі
"3 березня приблизно о 08:10 у м. Чернігові по вул. Чудінова на території ДП "Комбінат Айстра" під час обстрілу сталося попадання снаряду в нафтобазу, внаслідок чого сталося загорання резервуарної групи загальною ємністю 3 тис. м куб. дизельного пального", — ідеться у повідомленні.
Інформацію щодо жертв та постраждалих уточнюють. Від ДСНС залучено 25 осіб та 5 одиниць техніки.
Нагадаємо
27 лютого російські окупанти обстріляли Васильків з балістичних ракет, внаслідок чого загорілася нафтобаза.