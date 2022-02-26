Пожежа на нафтобазі у Василькові: людей закликали закривати вікна
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Російські окупанти обстріляли Васильків з балістичних ракет. Внаслідок чого зайнялася нафтобаза. Людей закликають закривати вікна, повідомили в Держспецзв'язку, інформує УНН.
Цитата
“Увага! Дим та шкідливі речовини від пожежі у Василькові можуть піти у будь-який бік, вітер постійно змінює напрямок. Закривайте вікна”, — йдеться в повідомленні.
Контекст
У Василькові Київської області після обстрілу горить нафтобаза.