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Пожежа на нафтобазі у Василькові: людей закликали закривати вікна

Пожежа на нафтобазі у Василькові: людей закликали закривати вікна

Київ • УНН

 • 129966 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Російські окупанти обстріляли Васильків з балістичних ракет. Внаслідок чого зайнялася нафтобаза. Людей закликають закривати вікна, повідомили в Держспецзв'язку, інформує УНН.

Цитата

“Увага! Дим та шкідливі речовини від пожежі у Василькові можуть піти у будь-який бік, вітер постійно змінює напрямок. Закривайте вікна”, — йдеться в повідомленні.

Контекст 

У Василькові Київської області після обстрілу горить нафтобаза.

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