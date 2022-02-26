Пожар на нефтебазе в Василькове: людей призвали закрывать окна

Цитата

“Внимание! Дым и вредные вещества от пожара в Василькове могут пойти в любую сторону, ветер постоянно меняет направление. Закрывайте окна”, — говорится в сообщении.

Контекст

В Василькове Киевской области после обстрела горит нефтебаза.