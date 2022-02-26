Пожар на нефтебазе в Василькове: людей призвали закрывать окна
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Русские оккупанты обстреляли Васильков из баллистических ракет. В результате чего занялась нефтебаза. Людей призывают закрывать окна, сообщили в Госспецсвязи, информирует УНН.
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“Внимание! Дым и вредные вещества от пожара в Василькове могут пойти в любую сторону, ветер постоянно меняет направление. Закрывайте окна”, — говорится в сообщении.
Контекст
В Василькове Киевской области после обстрела горит нефтебаза.