В Чернигове от обстрела оккупантов загорелась нефтебаза

Детали

"3 марта примерно в 08:10 в г. Чернигове по ул. Чудинова на территории ГП "Комбинат Астра" во время обстрела произошло попадание снаряда в нефтебазу, в результате чего произошло возгорание резервуарной группы общей емкостью 3 тыс. м куб. дизельного топлива", — говорится в сообщении.

Информацию о жертвах и пострадавших уточняют. От ГСЧС привлечено 25 человек и 5 единиц техники.

Напомним

27 февраля российские оккупанты обстреляли Васильков из баллистических ракет, в результате чего загорелась нефтебаза.