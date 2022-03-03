В Чернигове от обстрела оккупантов загорелась нефтебаза
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В Чернигове на территории ГП "Комбинат Астра" в результате попадания снаряда загорелась нефтебаза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Детали
"3 марта примерно в 08:10 в г. Чернигове по ул. Чудинова на территории ГП "Комбинат Астра" во время обстрела произошло попадание снаряда в нефтебазу, в результате чего произошло возгорание резервуарной группы общей емкостью 3 тыс. м куб. дизельного топлива", — говорится в сообщении.
Информацию о жертвах и пострадавших уточняют. От ГСЧС привлечено 25 человек и 5 единиц техники.
Напомним
27 февраля российские оккупанты обстреляли Васильков из баллистических ракет, в результате чего загорелась нефтебаза.