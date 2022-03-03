Украинские военные сбили вражеский самолет над Ирпенем

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"Только что мы сбили российский самолет СУ-30 над Ирпенем", - сообщил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что расчет комплекса ПВО отработал на отлично.

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Российские оккупанты из "Градов" обстреляли кладбище в Харькове.

Также в Чернигове на территории ГП "Комбинат Астра" в результате попадания снаряда загорелась нефтебаза.



