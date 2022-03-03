Украинские военные сбили вражеский самолет над Ирпенем
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Вооруженные силы Украины сбили над Ирпенем самолет российских оккупантов. Об этом в своем Facebook сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, пишет УНН.
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"Только что мы сбили российский самолет СУ-30 над Ирпенем", - сообщил Залужный.
Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что расчет комплекса ПВО отработал на отлично.
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