Возле Волновахи украинская ПВО сбила истребитель-бомбардировщик оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Украинское подразделение противовоздушной обороны возле Волновахи Донецкой области сбило российский истребитель-бомбардировщик СУ-34. Об этом сообщили в штабе ООС, информирует УНН.
Детали
"Только что подразделением противовоздушной обороны Объединенных сил в районе населенного пункта Волноваха был сбит российский истребитель-бомбардировщик СУ-34", — говорится в сообщении.
Как отметили, пилоты российского самолета осуществляли варварскую бомбардировку гражданского населения и инфраструктуры города.
Напомним
Сегодня, 3 марта, Вооруженные силы Украины сбили над Ирпенем самолет российских оккупантов.