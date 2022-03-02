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Хочуть заморозити Київ: ударом ракети біля Центрального залізничного вокзалу розірвало теплотрасу

Хочуть заморозити Київ: ударом ракети біля Центрального залізничного вокзалу розірвало теплотрасу

Київ • УНН

 • 301196 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Ударом ракети окупантів в районі Центрального залізничного вокзалу розірвало велику теплотрасу. Про це йдеться у повідомленні радника голови МВС Антона Геращенка, передає УНН.

Цитата

"Виродки хочуть заморозити Київ! Ударом ракети в районі залізничного вокзалу розірвало велику теплотрасу", - написав Геращенко.

За його словами, частина Києва може залишитись без тепла.

Раніше

Як повідомляв УНН, окупанти завдали удару по Києву - в районі Центрального залізничного вокзалу.

Нагадаємо

1 березня російські окупанти завдали удару по київській телевежі. Окрім того, ворог обстріляв Бабин Яр.

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