Хочуть заморозити Київ: ударом ракети біля Центрального залізничного вокзалу розірвало теплотрасу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Ударом ракети окупантів в районі Центрального залізничного вокзалу розірвало велику теплотрасу. Про це йдеться у повідомленні радника голови МВС Антона Геращенка, передає УНН.
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"Виродки хочуть заморозити Київ! Ударом ракети в районі залізничного вокзалу розірвало велику теплотрасу", - написав Геращенко.
За його словами, частина Києва може залишитись без тепла.
Раніше
Як повідомляв УНН, окупанти завдали удару по Києву - в районі Центрального залізничного вокзалу.
Нагадаємо
1 березня російські окупанти завдали удару по київській телевежі. Окрім того, ворог обстріляв Бабин Яр.