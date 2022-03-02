Хотят заморозить Киев: ударом ракеты возле Центрального железнодорожного вокзала разорвало теплотрассу
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Ударом ракеты оккупантов в районе Центрального железнодорожного вокзала разорвало большую теплотрассу. Об этом говорится в сообщении советника главы МВД Антона Геращенко, передаетУНН.
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"Уроды хотят заморозить Киев! Ударом ракеты в районе железнодорожного вокзала разорвало большую теплотрассу", - написал Геращенко.
По его словам, часть Киева может остаться без тепла.
Ранее
Как сообщал УНН, оккупанты нанесли удар по Киеву - в районе Центрального железнодорожного вокзала.
Напомним
1 марта российские оккупанты нанесли удар по киевской телебашне. Кроме того, враг обстрелял Бабий Яр.