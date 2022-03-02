Хотят заморозить Киев: ударом ракеты возле Центрального железнодорожного вокзала разорвало теплотрассу

Цитата

"Уроды хотят заморозить Киев! Ударом ракеты в районе железнодорожного вокзала разорвало большую теплотрассу", - написал Геращенко.

По его словам, часть Киева может остаться без тепла.

Ранее

Как сообщал УНН, оккупанты нанесли удар по Киеву - в районе Центрального железнодорожного вокзала.

Напомним

1 марта российские оккупанты нанесли удар по киевской телебашне. Кроме того, враг обстрелял Бабий Яр.