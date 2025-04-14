Сырский: ВСУ уже уничтожили более 11,5 тысячи единиц техники врага с начала года
Киев • УНН
С начала года украинские защитники уничтожили 11 583 единицы автомобильной и специальной техники оккупантов. Уничтожение логистики врага является ключевой задачей Сил обороны.
С начала текущего года Защитники уничтожили 11 583 единицы автомобильной и специальной техники. Об этом сообщает Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает УНН.
Детали
Украинские Силы обороны продолжают успешно бить по тыловой инфраструктуре российских захватчиков.
Уничтожение логистики врага - одна из ключевых задач Сил обороны Украины. Благодаря слаженным действиям украинских защитников и наращиванию ударов дронами, сотни тысяч тонн боеприпасов, оборудования и горючего так и не добрались непосредственно до передовых подразделений российских оккупантов
По словам Главнокомандующего ВСУ, с начала 2024 года защитники Украины уничтожили более 35 тысяч единиц автомобильной техники врага. Только в этом году страна-террорист потеряла не менее 11 583 единицы автотранспорта и специальной техники, что свидетельствует о системной работе украинских подразделений.
Спасибо украинским воинам за профессиональную и эффективную боевую работу.
Борьба продолжается. Слава Украине
Напомним
Украинские военные уничтожили российский дальний бомбардировщик Ту-22М3 дроновым ударом сразу после приземления. Стоимость самолета составляет около 100 миллионов долларов.
ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 стоимостью около 100 миллионов долларов 09.04.25, 11:47 • 139601 просмотр