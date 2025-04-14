Сырский: ВСУ уже уничтожили более 11,5 тысячи единиц техники врага с начала года

С начала текущего года Защитники уничтожили 11 583 единицы автомобильной и специальной техники. Об этом сообщает Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает УНН.

Украинские Силы обороны продолжают успешно бить по тыловой инфраструктуре российских захватчиков.

Уничтожение логистики врага - одна из ключевых задач Сил обороны Украины. Благодаря слаженным действиям украинских защитников и наращиванию ударов дронами, сотни тысяч тонн боеприпасов, оборудования и горючего так и не добрались непосредственно до передовых подразделений российских оккупантов