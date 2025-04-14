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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
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Financial Times

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The Guardian

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Сирський: ЗСУ вже знищили понад 11,5 тисячі одиниць техніки ворога від початку року

Київ • УНН

 • 2200 перегляди

З початку року українські захисники знищили 11 583 одиниці автомобільної та спеціальної техніки окупантів. Знищення логістики ворога є ключовим завданням Сил оборони.

Сирський: ЗСУ вже знищили понад 11,5 тисячі одиниць техніки ворога від початку року

Від початку поточного року Захисники знищили 11 583 одиниці автомобільної та спеціальної техніки. Про це повідомляє Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає УНН.

Деталі

Українські Сили оборони продовжують успішно бити по тиловій інфраструктурі російських загарбників.

Знищення логістики ворога - одна з ключових задач Сил оборони України. Завдяки злагодженим діям українських захисників та нарощуванню ударів дронами, сотні тисяч тонн боєприпасів, обладнання й пального так і не дісталися безпосередньо до передових підрозділів російських окупантів

- заявив Сирський.

За словами Головнокомандувача ЗСУ, з початку 2024 року захисники України знищили понад 35 тисяч одиниць автомобільної техніки ворога. Лише цього року країна-терорист втратила щонайменше 11 583 одиниці автотранспорту та спеціальної техніки, що свідчить про системну роботу українських підрозділів.

Дякую українським воїнам за професійну та ефективну бойову роботу.

Боротьба триває. Слава Україні

- додав Головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо

Українські військові знищили російський дальній бомбардувальник Ту-22М3 дроновим ударом одразу після приземлення. Вартість літака становить близько 100 мільйонів доларів.

ЗСУ знищили російський бомбардувальник Ту-22М3 вартістю близько 100 мільйонів доларів09.04.25, 11:47 • 139610 переглядiв

Юлія Котвицька

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