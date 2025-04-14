Сирський: ЗСУ вже знищили понад 11,5 тисячі одиниць техніки ворога від початку року

Від початку поточного року Захисники знищили 11 583 одиниці автомобільної та спеціальної техніки. Про це повідомляє Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає УНН.

Українські Сили оборони продовжують успішно бити по тиловій інфраструктурі російських загарбників.

Знищення логістики ворога - одна з ключових задач Сил оборони України. Завдяки злагодженим діям українських захисників та нарощуванню ударів дронами, сотні тисяч тонн боєприпасів, обладнання й пального так і не дісталися безпосередньо до передових підрозділів російських окупантів