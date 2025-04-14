Сирський: ЗСУ вже знищили понад 11,5 тисячі одиниць техніки ворога від початку року
Київ • УНН
З початку року українські захисники знищили 11 583 одиниці автомобільної та спеціальної техніки окупантів. Знищення логістики ворога є ключовим завданням Сил оборони.
Від початку поточного року Захисники знищили 11 583 одиниці автомобільної та спеціальної техніки. Про це повідомляє Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає УНН.
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Українські Сили оборони продовжують успішно бити по тиловій інфраструктурі російських загарбників.
Знищення логістики ворога - одна з ключових задач Сил оборони України. Завдяки злагодженим діям українських захисників та нарощуванню ударів дронами, сотні тисяч тонн боєприпасів, обладнання й пального так і не дісталися безпосередньо до передових підрозділів російських окупантів
За словами Головнокомандувача ЗСУ, з початку 2024 року захисники України знищили понад 35 тисяч одиниць автомобільної техніки ворога. Лише цього року країна-терорист втратила щонайменше 11 583 одиниці автотранспорту та спеціальної техніки, що свідчить про системну роботу українських підрозділів.
Дякую українським воїнам за професійну та ефективну бойову роботу.
Боротьба триває. Слава Україні
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