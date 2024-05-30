ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Сырский с Умеровым переговорили с главой Пентагона: министр обороны подчеркнул, что Украина должна иметь право наносить удары по вражеской территории

Сырский с Умеровым переговорили с главой Пентагона: министр обороны подчеркнул, что Украина должна иметь право наносить удары по вражеской территории

Киев  •  УНН

30 мая 2024, 08:09  •  5151 просмотра

Read in English

Украинские военачальники обсудили с министром обороны США неотложные потребности в боеприпасах, средствах противовоздушной обороны, оборудовании, а также мобилизацию и восстановление боевых бригад, при этом министр обороны Умеров во время разговора подчеркнул, что Украина должна иметь право наносить удары по вражеской территории.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский с министром обороны Рустемом Умеровым обсудили с министром обороны США Ллойдом Остином текущую ситуацию на фронте, насущные потребности в боеприпасах, ПВО и технике, мобилизацию и восстановление боевых бригад, а Умеров подчеркнул, что Украина должна иметь право наносить удары по вражеской территории. Об этом они сообщили в соцсетях, пишет УНН.

Детали

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский указал, что во время еженедельной телефонной конференции с министром обороны Рустемом Умеровым и министром обороны США Ллойдом Остином подробно проинформировал о текущей ситуации на фронте.

"Очертили насущные потребности, в частности в боеприпасах, ПВО и технике для укомплектования новых подразделений. Министр обороны Украины, в частности, отметил положительные тенденции мобилизации и динамику восстановления боевых бригад", - отметил Сырский в Telegram, выразив благодарность партнерам за поддержку в противостоянии российской агрессии.

Министра обороны Рустем Умеров, в свою очередь, по поводу разговора с министром обороны США Ллойдом Остином указал, что стороны "обсудили текущую ситуацию на фронте". "Главнокомандующий Сырский подробно доложил о ситуации на поле боя. Я отдельно проинформировал своего американского коллегу о процессе мобилизации и восстановления наших боевых бригад. Нашим фокусом остается вопрос ПВО и боеприпасов. россия продолжает сбрасывать управляемые авиабомбы вдоль всей линии фронта", - отметил Умеров в Facebook накануне.

По словам министра, он "отдельно подчеркнул, что Украина должна иметь право наносить удары по вражеской территории".

"Благодарен нашим американским партнерам за постоянную поддержку и помощь", - подытожил он.

Генсек НАТО считает, следует пересмотреть ограничения по оружию для Украины27 мая 2024, 15:26 • 20803 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
ministerstvo-oboroni-soedinennikh-shtatov-amerikiМинистерство обороны Соединенных Штатов Америки
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
lloid-ostinЛлойд Остин
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
facebookFacebook
polshaПольша
Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
  •  43369 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Эксклюзив
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
  •  36371 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

Эксклюзив
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
  •  66496 просмотра

Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании

Эксклюзив
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
  •  114736 просмотра

Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

Эксклюзив
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
  •  120268 просмотра

Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

Эксклюзив
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
  •  117292 просмотра

Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу

Эксклюзив
Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)
  •  115280 просмотра

Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)

Эксклюзив
БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник
  •  101282 просмотра

БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник

Эксклюзив
Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник
29 мая 2024, 06:12  •  104006 просмотра

Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник

Эксклюзив
Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация
29 мая 2024, 05:51  •  102747 просмотра

Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация

Новости по теме
Сырский с Умеровым переговорили с главой Пентагона: министр обороны подчеркнул, что Украина должна иметь право наносить удары по вражеской территории

Сырский с Умеровым переговорили с главой Пентагона: министр обороны подчеркнул, что Украина должна иметь право наносить удары по вражеской территории

  •  5151 просмотра
Война за "Олимпекс": два банка и один "слуга народа", вероятно, помогли грозе и Науменко незаконно продать имущество зернового терминала в Одесской области

Война за "Олимпекс": два банка и один "слуга народа", вероятно, помогли грозе и Науменко незаконно продать имущество зернового терминала в Одесской области

  •  5036 просмотра
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
Эксклюзив

  •  41917 просмотра
В Великобритании распустили парламент накануне досрочных всеобщих выборов, назначенных на 4 июля

В Великобритании распустили парламент накануне досрочных всеобщих выборов, назначенных на 4 июля

  •  4380 просмотра
Евлаш о шведском самолете ASC 890: станет мощным усилением для F-16

Евлаш о шведском самолете ASC 890: станет мощным усилением для F-16

  •  8273 просмотра
На Киевщине водитель Volkswagen не справился с управлением, авто съехало в кювет и перевернулось

На Киевщине водитель Volkswagen не справился с управлением, авто съехало в кювет и перевернулось

  •  8561 просмотра
В правительстве Германии призвали к быстрому согласованию в ЕС переговорной рамки для Украины

В правительстве Германии призвали к быстрому согласованию в ЕС переговорной рамки для Украины

  •  9267 просмотра
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк умерла после продолжительной болезни

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк умерла после продолжительной болезни

  •  9420 просмотра
В Хмельницкой области из-за атаки рф оставались без света более 10 тысяч пользователей, ограничения электричества на сегодня не прогнозируются - Минэнерго

В Хмельницкой области из-за атаки рф оставались без света более 10 тысяч пользователей, ограничения электричества на сегодня не прогнозируются - Минэнерго

  •  11344 просмотра
В Холодном Яру в Черкасской области цветет поле пионов

В Холодном Яру в Черкасской области цветет поле пионов

  •  8281 просмотра

Популярные

В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве объявлена воздушная тревога

  •  105024 просмотра
Вражеский удар по зданию фермы в Малой Даниловке вызвал пожар

Вражеский удар по зданию фермы в Малой Даниловке вызвал пожар

  •  103744 просмотра
В Хмельницкой области Украины слышны взрывы

В Хмельницкой области Украины слышны взрывы

  •  103000 просмотра
Вражеские удары по Харькове: городской голова сообщает детали

Вражеские удары по Харькове: городской голова сообщает детали

  •  102148 просмотра
Глущенко обсудил с послом Турции повышение гибкости энергосистемы и установка мобильных электростанций

Глущенко обсудил с послом Турции повышение гибкости энергосистемы и установка мобильных электростанций

  •  100358 просмотра

Публикации

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
Эксклюзив

  •  43369 просмотра
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

  •  58638 просмотра
Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"

Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"

  •  138430 просмотра
"ОПЗ" до сих пор ждет документы от компании "Олсидз", которая поставила под угрозу работу "зернового коридора"

"ОПЗ" до сих пор ждет документы от компании "Олсидз", которая поставила под угрозу работу "зернового коридора"

29 мая 2024, 08:15  •  159431 просмотра
Странные инвесторы и экспорт через третьи страны: что скрывает компания "Олсидз Блэк Си", которая пошла войной на "Одесский припортовый завод"

Странные инвесторы и экспорт через третьи страны: что скрывает компания "Олсидз Блэк Си", которая пошла войной на "Одесский припортовый завод"

29 мая 2024, 05:39  •  171871 просмотра

Сырский с Умеровым переговорили с главой Пентагона: министр обороны подчеркнул, что Украина должна иметь право наносить удары по вражеской территории

Украинские военачальники обсудили с министром обороны США неотложные потребности в боеприпасах, средствах противовоздушной обороны, оборудовании, а также мобилизацию и восстановление боевых бригад, при этом министр обороны Умеров во время разговора подчеркнул, что Украина должна иметь право наносить удары по вражеской территории.

Война •   •  5151 просмотра
Сырский с Умеровым переговорили с главой Пентагона: министр обороны подчеркнул, что Украина должна иметь право наносить удары по вражеской территории

Война за "Олимпекс": два банка и один "слуга народа", вероятно, помогли грозе и Науменко незаконно продать имущество зернового терминала в Одесской области

Гроза и Науменко незаконно продали часть зернового терминала "Олимпекс" в Одесской области самим себе с помощью банков "Восток" и "Південний" и депутата от партии "Слуга народа".

Экономика •   •  5036 просмотра
Война за "Олимпекс": два банка и один "слуга народа", вероятно, помогли грозе и Науменко незаконно продать имущество зернового терминала в Одесской области

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Объясняется разница между горячими и холодными криптовалютными кошельками, подчеркивается компромисс между удобством и безопасностью, и приводятся примеры каждого типа.

Экономика •   •  41917 просмотра
Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

В Великобритании распустили парламент накануне досрочных всеобщих выборов, назначенных на 4 июля

После объявления британским премьером Риши Сунаком даты досрочных всеобщих выборов 4 июля депутаты сложили свои полномочия.

Новости Мира •   •  4380 просмотра
В Великобритании распустили парламент накануне досрочных всеобщих выборов, назначенных на 4 июля

Евлаш о шведском самолете ASC 890: станет мощным усилением для F-16

Швеция передаст Украине мощный самолет дальнего радиолокационного обнаружения AWACS ASC 890, который значительно повысит возможности противовоздушной обороны Украины за счет обнаружения российских ракет, самолетов и беспилотных летательных аппаратов на ранних этапах подлета.

Война •   •  8273 просмотра
Евлаш о шведском самолете ASC 890: станет мощным усилением для F-16

На Киевщине водитель Volkswagen не справился с управлением, авто съехало в кювет и перевернулось

Водитель Volkswagen не справился с управлением на трассе Мироновка-Канев, в результате чего автомобиль въехал в кювет и перевернулся на крышу. В ДТП пострадала пассажирка, которую с подозрением на перелом позвоночника доставили в больницу.

Криминал и ЧП •   •  8561 просмотра
На Киевщине водитель Volkswagen не справился с управлением, авто съехало в кювет и перевернулось

В правительстве Германии призвали к быстрому согласованию в ЕС переговорной рамки для Украины

По мнению правительства Германии, Украина выполнила все требования по реформам для начала переговоров о вступлении в Европейский Союз.

политика •   •  9267 просмотра
В правительстве Германии призвали к быстрому согласованию в ЕС переговорной рамки для Украины

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк умерла после продолжительной болезни

Анастасия Заворотнюк, звезда сериала "Моя прекрасная няня", умерла в возрасте 53 лет после длительной борьбы с раком.

Новости Мира •   •  9420 просмотра
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк умерла после продолжительной болезни

В Хмельницкой области из-за атаки рф оставались без света более 10 тысяч пользователей, ограничения электричества на сегодня не прогнозируются - Минэнерго

Из-за вражеских атак в Хмельницкой области более 10 тысяч абонентов оставались без электроснабжения. Ограничений в подаче электроэнергии потребителям на сегодня не прогнозируется.

Общество •   •  11344 просмотра
В Хмельницкой области из-за атаки рф оставались без света более 10 тысяч пользователей, ограничения электричества на сегодня не прогнозируются - Минэнерго

В Холодном Яру в Черкасской области цветет поле пионов

На одной из локаций Холодного Яра, находящейся в Черкасской области, цветет поле пионов. Сейчас здесь растет около 2 500 тысяч кустов растения. В следующем году его планируют расширить. Пионы начали высаживали 6 лет назад, когда здесь впервые при поддержке Благотворительного фонда "МХП-Громаді" организовали фестиваль "Крутой замес".

Общество •   •  8281 просмотра
В Холодном Яру в Черкасской области цветет поле пионов