Сырский с Умеровым переговорили с главой Пентагона: министр обороны подчеркнул, что Украина должна иметь право наносить удары по вражеской территории

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский с министром обороны Рустемом Умеровым обсудили с министром обороны США Ллойдом Остином текущую ситуацию на фронте, насущные потребности в боеприпасах, ПВО и технике, мобилизацию и восстановление боевых бригад, а Умеров подчеркнул, что Украина должна иметь право наносить удары по вражеской территории. Об этом они сообщили в соцсетях, пишет УНН.

Детали

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский указал, что во время еженедельной телефонной конференции с министром обороны Рустемом Умеровым и министром обороны США Ллойдом Остином подробно проинформировал о текущей ситуации на фронте.

"Очертили насущные потребности, в частности в боеприпасах, ПВО и технике для укомплектования новых подразделений. Министр обороны Украины, в частности, отметил положительные тенденции мобилизации и динамику восстановления боевых бригад", - отметил Сырский в Telegram, выразив благодарность партнерам за поддержку в противостоянии российской агрессии.

Министра обороны Рустем Умеров, в свою очередь, по поводу разговора с министром обороны США Ллойдом Остином указал, что стороны "обсудили текущую ситуацию на фронте". "Главнокомандующий Сырский подробно доложил о ситуации на поле боя. Я отдельно проинформировал своего американского коллегу о процессе мобилизации и восстановления наших боевых бригад. Нашим фокусом остается вопрос ПВО и боеприпасов. россия продолжает сбрасывать управляемые авиабомбы вдоль всей линии фронта", - отметил Умеров в Facebook накануне.

По словам министра, он "отдельно подчеркнул, что Украина должна иметь право наносить удары по вражеской территории".

"Благодарен нашим американским партнерам за постоянную поддержку и помощь", - подытожил он.

Генсек НАТО считает, следует пересмотреть ограничения по оружию для Украины