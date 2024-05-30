Сирський з Умєровим переговорили з головою Пентагону: міністр оборони наголосив, що Україна повинна мати право завдавати удари по ворожій території
Київ • УНН
Українські воєначальники обговорили з міністром оборони США невідкладні потреби в боєприпасах, засобах протиповітряної оборони, обладнанні, а також мобілізацію та відновлення бойових бригад, при цьому міністр оборони Умєров під час розмови наголосив, що Україна повинна мати право завдавати удари по ворожій території.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський з міністром оборони Рустемом Умєровим обговорили з міністром оборони США Ллойдом Остіном поточну ситуацію на фронті, нагальні потреби в боєприпасах, ППО та техніці, мобілізацію та відновлення бойових бригад, а Умєров наголосив, що Україна повинна мати право завдавати удари по ворожій території. Про це вони повідомили у соцмережах, пише УНН.
Деталі
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вказав, що під час щотижневої телефонної конференції з міністром оборони Рустемом Умєровим та міністром оборони США Ллойдом Остіном детально поінформував про поточну ситуацію на фронті.
"Окреслили нагальні потреби, зокрема у боєприпасах, ППО та техніці для укомплектування нових підрозділів. Міністр оборони України, зокрема, відзначив позитивні тенденції мобілізації та динаміку відновлення бойових бригад", - зазначив Сирський у Telegram, висловивши подяку партнерам за підтримку у протистоянні російській агресії.
Міністро оборони Рустем Умєров, своєю чергою, з приводу розмови з міністром оборони США Ллойдом Остіном вказав, що сторони "обговорили поточну ситуацію на фронті". "Головнокомандувач Сирський детально доповів щодо ситуації на полі бою. Я окремо поінформував свого американського колегу про процес мобілізації та відновлення наших бойових бригад. Нашим фокусом залишається питання ППО та боєприпасів. росія продовжує скидати керовані авіабомби вздовж всієї лінії фронту", - зазначив Умєров у Facebook напередодні.
Зі слів міністра, він "окремо наголосив, що Україна повинна мати право завдавати удари по ворожій території".
"Вдячний нашим американським партнерам за постійну підтримку та допомогу", - підсумував він.
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