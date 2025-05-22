Сырский провел телефонный разговор с командующим Группы содействия безопасности Украины Кертисом Баззардом: что обсудили

Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский провел телефонный разговор с командующим Группы содействия безопасности Украины генерал-лейтенантом армии Соединенных Штатов Кертисом Баззардом.

Они обсудили динамику боевых действий и планы россиян, пишет УНН со ссылкой на Генеральный Штаб ВСУ.

Провел плодотворный телефонный разговор с командующим Специальной миссии НАТО по помощи в области безопасности и подготовки для Украины – командующим Группы содействия безопасности Украины (SAG-U/NSATU) генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом

Военные обсудили динамику боевых действий и проанализировали краткосрочные планы российских захватчиков.

Кратко проинформировал его о динамике боевых действий и краткосрочных планах противника. Мы обменялись оценками и взглядами на развитие событий. Вместе победим!