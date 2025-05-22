Сырский провел телефонный разговор с командующим Группы содействия безопасности Украины Кертисом Баззардом: что обсудили
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ провел телефонный разговор с командующим Группы содействия безопасности Украины Кертисом Баззардом. Они обсудили динамику боевых действий и краткосрочные планы российских захватчиков.
Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский провел телефонный разговор с командующим Группы содействия безопасности Украины генерал-лейтенантом армии Соединенных Штатов Кертисом Баззардом.
Они обсудили динамику боевых действий и планы россиян, пишет УНН со ссылкой на Генеральный Штаб ВСУ.
Детали
Провел плодотворный телефонный разговор с командующим Специальной миссии НАТО по помощи в области безопасности и подготовки для Украины – командующим Группы содействия безопасности Украины (SAG-U/NSATU) генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом
Военные обсудили динамику боевых действий и проанализировали краткосрочные планы российских захватчиков.
Кратко проинформировал его о динамике боевых действий и краткосрочных планах противника. Мы обменялись оценками и взглядами на развитие событий. Вместе победим!
Дополнение
Сырский сообщил, что, несмотря на игру в дипломатию, москва перевела агрессию против Украины в войну на истощение. россия бросила на Украину объединенную группировку войск численностью до 640 тысяч человек.
Александр Сырский заявил, что Курская операция длится 9 месяцев и достигла большинства целей, создав буферную зону в приграничье. Сырский наградил воинов 225-го полка за успешную оборону.